無懼軍方 瓜伊多赴邊境接收美援
委內瑞拉臨時總統暨反對派領袖瓜伊多計畫21日前往邊境，親自接收美國援助的糧食與藥品，增添政府軍與反對派周末在邊境衝突可能性。此外，委國駐聯合國副武官20日倒戈，總統馬杜羅下台的壓力繼續升高。
瓜伊多的媒體團隊表示，瓜伊多打算21日前往與哥倫比亞交界的邊境，指揮人道救援物資運送，無視於軍方阻擋。瓜伊多20日表態，必須讓援助在周末進入委內瑞拉，並設定23日為運進物資的期限。
美國提供的糧食與藥品目前大量囤積在哥倫比亞庫庫塔市。委內瑞拉總統馬杜羅堅決反對外國援助進入，堅稱委國沒有危機，一切都是美國精心策畫的一場心理戰，目的是要製造委國民眾「猶豫、緊張、擔憂」的情緒。馬杜羅已下令軍方封鎖主要邊界橋梁，以阻擋物資入境並加強安全檢查。
瓜伊多與國民議會成員將跟著車隊出發前往邊境，目前還不清楚會採取什麼行動。但瓜伊多表示，近日已號召數十萬名志工協助，正面卯上馬杜羅政府。
瓜伊多20日號召公車司機前往邊境載運物資。在支持者包圍下，他站在一輛卡車上說，「即使他們用槍瞄準我們，我們也不怕」。
另外，委內瑞拉駐聯合國副武官奇里諾陸軍上校20日在社群媒體發布影片，承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統，對馬杜洛加強施壓。
(中國時報)
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