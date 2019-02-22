陳明通點名郁慕明 勿以身試罰

2019年02月22日 04:09 中國時報 季節 ／台北報導 呂佳蓉、／台北報導

新黨主席郁慕明（左）曾表態，就算民進黨政府要辦他，仍願赴陸協商一國兩制台灣模式。圖為郁慕明2014年在北京人民大會堂會見大陸國家主席習近平。（陳柏廷攝）

大陸國家主席習近平1月2日提出「一國兩制」台灣模式，並歡迎台灣各界人士赴陸協商。陸委會主委陳明通21日表示，這是政治性議題，透過所謂民主協商要找台灣各界人士去談，但去參加民主協商基本上違反《兩岸人民關係條例》第5條之1，因為沒有經過授權，他並點名新黨主席郁慕明不要以身試罰。

蔡政府不談和平協議

陳明通說，郁慕明表達赴陸意願，如果他去參加民主協商「一國兩制」台灣模式，違反《兩岸條例》79條之3，情節嚴重會處5年以下有期徒刑，他並勸郁慕明不要以身試罰，「這必須明確說出來，中華民國還是有法律的。」陳明通表示，有關政治議題是可以談，這次針對政治議題協商要建立高門檻，簡單說就是「國會雙審議，人民雙公投」。

陳明通指出，政治性協議涉及是整體的，是需要嚴肅看待的東西，而現行的監督門檻則很低。他並強調，國民黨在2011年也說要公民投票，而「我只是把制度建立起來」。有了高門檻監督機制，民眾才能士農工商打拚賺大錢。

陳明通說，民進黨政府不會去跟陸方洽商兩岸和平協議，政府沒有這樣的政策。20日拜訪新竹市長林智堅時，他就對林市長強調，對北京來講統一才有和平，所以去簽和平協議，就是統一協議。

針對陳明通的警告，新黨主席郁慕明表示暫時先不回應。郁慕明說，先前陳明通警告時，當時他回說「要辦就辦」，現在陳明通再度放話警告，不清楚陳明通的用意為何，要等消息更明確了之後，再開記者會統一回應。

新黨堅持不丟爛攤子

當時郁慕明表示，「一切依法辦理，民進黨政府若認為有違法，要關就關，新黨會堅持做該做的事，新黨規模雖小但也不能卸責，不能把爛攤子丟給下一代，願意率先與大陸協商，尋求邁向統一的和平發展機制，確保台海和平安定。」

(中國時報)