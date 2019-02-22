陸學者批民進黨 一心鬥臭習五條

2019年02月22日 04:09 中國時報 呂佳蓉／台北─北京報導

陸委會主委陳明通21日再度警告，台灣民眾不准赴陸去談大陸國家主席習近平提出的「一國兩制」方案，如果去參加大陸的「民主協商」，基本上就違反《兩岸條例》。不過，陸委會官員表示，如果台灣政治人物或學者只是到大陸參與「一國兩制，台灣模式」為主題的學術研討會，沒有違法問題，但應考慮社會觀感。

大陸涉台人士對此表示，民進黨政府現在就是把「習五條」所有一切鬥臭，大陸探討兩制的具體方案都還沒出來，大陸有說第一次討論就要簽兩制協議嗎？新黨非執政黨，民進黨會執行嗎？北京會多聽各方意見。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，在兩岸關係上陸委會應是以推進兩岸關係和平發展、促進兩岸溝通交流，保障兩岸同胞的福祉為主旨，但陸委會現今卻以既有法律製造障礙、阻礙兩岸關係發展。他說，新黨是承接歷史大義的政黨，對於為兩岸關係發展做出貢獻的政治人物和政治力量，兩岸人民對此會給予公允的歷史評價。

針對兩岸情勢日趨嚴峻，提高政治談判門檻是否會帶來更多衝突？陳明通表示，陸方公布「習五條」，政府必須捍衛台灣主權，建立防禦機制，「人不是我殺的，是他（陸方）先的」。大陸涉台人士批評，民進黨政府現在的做法，就是不惜窮盡一切辦法抹黑「習五條」。

(中國時報)