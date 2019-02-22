陸禁澳洲煤炭 力挺華為

2019年02月22日 04:09 中國時報 李文輝／綜合報導

以美國為首的圍堵大陸華為行動，恐遭報復瓦解。大陸自2月1日起至年底，禁止最大煤炭供應國澳洲煤炭進口，外媒咸認是澳洲抵制華為、陸澳關係緊張所致。此外，歐盟各國在美陸雙重壓力下，左右為難，一些較小成員國希望歐盟對華為5G設備採取統一立場，避免自己成為大陸報復目標。

路透報導，大陸鋼鐵業資訊網站「鋼之家」日前表示，大陸大連海關開會確定2019年煤炭進口總量為1200萬公噸，並對轄下5個港口訂出進口限額。自2月1日起至年底，禁止進口澳洲煤炭。「只能進口印尼、俄羅斯煤炭，其他都不能進」。

有業者分析，「突然」禁止進口澳洲煤炭，可能是華為5G遭澳洲封殺，致陸澳關係緊張，但大陸官方還未回應。

報導稱，大連海關進口煉焦煤95％來自澳洲，印尼煤炭品質比澳洲差，又值雨季，徒增進口成本。大陸不進口物美價廉的澳洲煤，改進口印尼煤，說明已非單純專業考量。

其實，大陸政府早在1月29日已對東北遼寧鱍魚圈、丹東港和大連港在內幾個港口實行「煉焦煤」進口限制。

此外，美國之音報導，陸美兩國就是否禁止華為5G設備，在歐盟激烈交鋒，兼任歐盟數位市場事務執委的歐盟執委會副主席安西普表示，儘管沒有證據顯示華為從事間諜活動，但歐盟仍須評估使用華為電信設備風險。依大陸《國家情報法》規定，大陸國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。華為恐受制於情報法律的事實令人擔憂。

美國之音報導，歐盟28個成員國面臨美陸雙重壓力，尚未達成一致的解決方案。各成員國在保護通訊系統方面有不同政策，使得華為搶先一步於東歐和部分在債務危機期間接受大陸投資的國家中擴展市場。一些較小成員國希望歐盟採取統一立場，避免自己成為大陸報復的目標。

(中國時報)