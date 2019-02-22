兩岸不再一家親 苦果人民嘗

2019年02月22日 04:09 中國時報 連雋偉 ／台北報導 ／台北報導

年初至今從蔡總統、閣揆乃至各部會，「反中」成為主調；不過回過頭來想一想，如果兩岸不是一家人的後果會是如何？台商發現ECFA失效，進口到大陸的貨品要課稅，原本比照大陸企業可投資的項目被駁回；原本拿學測成績就可申請大陸重點大學的台生，被告知變「留學」，程序跟外國學生一樣，所有的台青創業園一夕間消失，無法再去大陸國企實習。民進黨政府有何資格讓人民承受這等苦果？

九二共識是兩岸交往的基礎。講白了，就是兩岸都把彼此當自己人，兩岸先是一家人，下一步自然就能一家親。不計過往、沒有誰吃虧的問題，台灣的民間信仰諸神皆來自大陸，認祖歸宗也是大陸，承認自己是中國人，如同生活文化與祭祖，就是這麼簡單的事情。

民進黨上台後，雖不承認九二共識，但至少不否認。在此情況下，大陸採取官民兩分，政府對政府不當民進黨是一家人，海基與海協談判停擺，官方溝通管道停擺，外交止戰變烽火再起，台灣的邦交國變成大陸在決定；而人民對人民，大陸仍主動當台胞是一家人對待。

在蔡英文總統明白講出絕不接受九二共識後，等於宣示否認九二共識，也等於告訴大陸，我不想跟你一家。民進黨政府只為選舉的操弄手段，大陸當然看得很清楚，喊獨喊打全是假，唯一真的是騙選票，大陸當然不會收回這些惠台措施，但台灣民眾絕對要認清，大陸給台胞的同等待遇，是把台灣當一家人才享有的，台商搭上改革開放列車在大陸急速發展，正是立基於兩岸是一家人的九二共識。

當兩岸不是一家人，同等待遇全消失，那全球觀光客瘋迷的台北故宮寶物也變成掠奪，要歸還北京；也不應過元宵、拜媽祖，因為這些是中國節與拜中國神，抽離一家人共識的台灣，到底還剩什麼？

(中國時報)