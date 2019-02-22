英智庫炒「中國干涉」 陸斥危言聳聽
中國時報
李文輝／綜合報導
英國國防智庫皇家聯合軍種研究院（RUSI）網站20日發表題為〈中英關係：如何界定影響和干涉的邊界？〉報告，呼籲警惕「中國在英國學術、政治和技術界的干涉」，並稱允許華為參與英國網路建設是「天真」與「不負責任」，引起《金融時報》、英國廣播公司（BBC）等媒體關注。大陸駐英國大使館發言人駁斥，該報告內容「毫無根據、危言聳聽」。
該報告共46頁，作者是英國前外交官查理斯．帕頓，37年的外交生涯有22年在大陸度過。他最後官職是歐盟駐陸代表團參贊。目前是RUSI副研究員、英國下議院外委會中國問題顧問。
該報告稱，與莫斯科不同，北京的干涉並非旨在顛覆西方，而是以犧牲西方國家的利益和價值觀為代價，嚴格無情地推進大陸的利益和價值觀，包括鼓勵自我審查和自我限制。報告形容中共如何讓「自己人」成為西方政治家的顧問，提出「菁英捕獲」說法，即為西方退休政治家、公職人員和商人提供優厚待遇，讓他們幫助推廣大陸利益。
帕頓在報告分析「中國干涉」的7個領域是：學術界和智庫、媒體、法治、政治、情報、國家關鍵設施威脅、更廣泛的技術威脅等。並稱「（陸英關係）更大的風險是無所作為」。
BBC報導，大陸駐英使館發言人指出，該報告關於「中國干涉」內容「毫無根據、危言聳聽」。近年來，陸英關係「黃金時代」已結出豐碩成果，過去5年陸對英投資超過之前30年總和，「保持開放和包容性是保持英國國際影響力的關鍵」。
(中國時報)
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