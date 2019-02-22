維冠倒塌百死 建築師判囚5年
造成115人死亡、104人受傷的台南維冠金龍大樓倒塌案，歷審認定建商林明輝、建築師與結構技師等5人，未盡專業設計及審核義務，且偷工減料釀成重大死傷意外，依業務過失致死最重本刑各判刑5年，其中，林明輝選擇放棄上訴，已入獄服刑，最高法院昨駁回建築師等4人上訴，全案定讞。
判決指出，林明輝在1992年興建共有9棟呈ㄇ字型連棟式高樓的維冠大樓，2016年2月6日小年夜凌晨3時許，高雄美濃發生強震，維冠大樓應聲倒塌，救難單位投入逾8000人救援，但仍造成115人死亡，是史上單一建築物倒塌造成最大傷亡意外。
檢方調查後，從倒塌樓層發現鋼筋續接器施工不良，樑柱接頭未加箍筋，樑主筋未做彎鉤等缺失，查出林明輝等人設計維冠大樓時，建物結構低估靜載重、樑柱誤用拉力不足的鋼筋、繪製建築設計圖及配筋結構設計不佳。
大樓設計不佳 施工不良
檢方起訴維冠負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴，及維冠公司設計部經理洪仙汗、結構技師鄭東旭共5人；林明輝等人否認任何過失，並互相推諉，也未對被害人及家屬提出和解賠償。
歷審認定林明輝等5人毫無悔意，各依業務過失致死罪判處法定最高刑度5年、併科最高額罰金9萬元，林放棄上訴，已在前年入獄服刑；時任台南市長的賴清德雖批評刑罰處罰太輕，但賴清德後來擔任行政院長時，也沒有推動相關修法。
業務過失 處最高刑確定
其他4名被告中，建築師張魁寶主張已逾追訴時效，鄭進貴則聲稱未參與大樓的建案設計。洪仙汗強調自己只是依林明輝指示，完成非結構的電腦繪圖工作，結構技師鄭東旭表示，維冠大樓倒塌原因是後續變更設計及施工問題，4人均據此提出上訴。
最高法院認為，本件追訴權時效尚未完成，且張魁寶等人各有業務上過失，及其等的過失與被害人死亡有相當因果關係，原審判決已詳加說明、量刑並無不妥，駁回上訴，張男等人各依業務過失致死罪判處5年確定。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範