維冠倒塌百死 建築師判囚5年

2019年02月22日 04:09 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

造成115人死亡、104人受傷的台南維冠金龍大樓倒塌案，歷審認定建商林明輝、建築師與結構技師等5人，未盡專業設計及審核義務，且偷工減料釀成重大死傷意外，依業務過失致死最重本刑各判刑5年，其中，林明輝選擇放棄上訴，已入獄服刑，最高法院昨駁回建築師等4人上訴，全案定讞。

判決指出，林明輝在1992年興建共有9棟呈ㄇ字型連棟式高樓的維冠大樓，2016年2月6日小年夜凌晨3時許，高雄美濃發生強震，維冠大樓應聲倒塌，救難單位投入逾8000人救援，但仍造成115人死亡，是史上單一建築物倒塌造成最大傷亡意外。

檢方調查後，從倒塌樓層發現鋼筋續接器施工不良，樑柱接頭未加箍筋，樑主筋未做彎鉤等缺失，查出林明輝等人設計維冠大樓時，建物結構低估靜載重、樑柱誤用拉力不足的鋼筋、繪製建築設計圖及配筋結構設計不佳。

大樓設計不佳 施工不良

檢方起訴維冠負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴，及維冠公司設計部經理洪仙汗、結構技師鄭東旭共5人；林明輝等人否認任何過失，並互相推諉，也未對被害人及家屬提出和解賠償。

歷審認定林明輝等5人毫無悔意，各依業務過失致死罪判處法定最高刑度5年、併科最高額罰金9萬元，林放棄上訴，已在前年入獄服刑；時任台南市長的賴清德雖批評刑罰處罰太輕，但賴清德後來擔任行政院長時，也沒有推動相關修法。

業務過失 處最高刑確定

其他4名被告中，建築師張魁寶主張已逾追訴時效，鄭進貴則聲稱未參與大樓的建案設計。洪仙汗強調自己只是依林明輝指示，完成非結構的電腦繪圖工作，結構技師鄭東旭表示，維冠大樓倒塌原因是後續變更設計及施工問題，4人均據此提出上訴。

最高法院認為，本件追訴權時效尚未完成，且張魁寶等人各有業務上過失，及其等的過失與被害人死亡有相當因果關係，原審判決已詳加說明、量刑並無不妥，駁回上訴，張男等人各依業務過失致死罪判處5年確定。

(中國時報)