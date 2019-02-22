換不回人命 災戶嘆日子還是要過

2019年02月22日 04:09 中國時報 曹婷婷／台南報導

台南永康維冠金龍大樓倒塌，原址去年6月重建，預計明年底完工，受災戶努力重啟新生，面對建商、建築師遭判5年定讞，地震中失去一對兒子的連晃汶無奈「不甘願又如何？日子還是要過」；地震失去7名至親的曹瑋瓴也說，「判再多刑也換不回人命，只能往前走。」

對於判決結果，台南市政府表示，尊重司法判決，也希望能藉慰亡者與撫平家屬心靈。

受災戶在得知判決最後結果後，比起第一年難掩悲憤的極度不滿，如今已趨於平淡；在震災中失去一對寶貝兒子的連晃汶、陳淑怡夫婦，災後把孩子再生回來，如今生活重心圍繞在剛滿2歲女兒的身上。

連晃汶說，最重的刑責也就這樣了，再不甘願也改變不了什麼，這是一輩子的傷痛，但不可能每天用悲傷的心情度日，時間一天天過去，還是要往前看。

在倒塌中受困長達53小時的曹瑋瓴，幸運獲救卻失去7名至親，面對判決結果，淡然說「一切交給老天爺處理！所有的一切都過去了，只能接受現實，努力往前走。」

同樣從鬼門關被搶救回來的洪家益，雙腿從大腿骨處以下全部截肢，目前正努力學習網路行銷，邁向人生新頁；得知判決定讞結果，他說，就算判他們死刑，自己也沒辦法恢復，只能學習看淡，把自己生活過好才最重要。

因地震截肢的李宗典則認為「100多條人命，判太輕」，但坦言不接受也沒辦法，只能尊重司法判決。

維冠大樓原址重建正施工中，下個月將開挖連續壁，預計明年底完工，原地重建48戶，其中29戶為大樓倒塌受災戶，選擇回到原來家園重新開始。

(中國時報)