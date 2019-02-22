醫師娘裝針孔 捉到狼夫性侵女移工
實在太離譜！61歲在中壢開業的婦產科醫師林勤人，竟利用替女移工做引產手術機會，趁對方被麻醉情況下，加以性侵得逞，被害人全然不知，但因林妻懷疑林有外遇，早在手術間裝設針孔攝影機，意外拍下狼醫獸行，報警偵辦，檢方昨依加重強制性交罪嫌將林男起訴。
林勤人昨面對記者電訪，頻頻嘆氣，被問到是否後悔、被冤枉？他沉默不回應。林妻則說，「他是好爸爸、好醫師」、「孰人無過」，並指一家人住的是中古屋，還要付9年、10年房貸，請給她們一條路走。
檢方調查，30多歲女移工去年到林勤人診所施做引產手術，林先麻醉患者，假借有事支開擔任助手的女兒。隨後舔舐患者下體，並性侵得逞。原本手術只要施打10cc麻醉藥，林因性侵延誤手術時間，又多施打3cc劑量，手術後，林裝成若無其事，患者也渾然不知。
當時林妻疑不滿林有小三，還曾因此被丈夫打，請女兒在診所內設置針孔攝影機，原想能錄到什麼，沒想到查看內容時，赫然發現丈夫竟有此誇張行為，遂向警方報案。被害人直到檢警傳喚說明，看了影片才知道遭性侵。
林男則坦承犯案，因有影片佐證，檢方依加重強制性交罪嫌將他起訴。
林勤人診所也在去年10月向桃園市衛生局申請歇業，衛生局表示，將依醫師法做後續行政裁處，最重可得廢止其醫師證書。
另鄰居透露，該診所從事引產手術居多，患者主要都是移工，本國病患可能不到2成，在中壢算小有名氣。鄰居也說，1名護產科醫師則說，施做手術很難僅醫師在場，所以希望民眾不要恐慌。
(中國時報)
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