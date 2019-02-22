3台幹跳海獲救 特勤隊海空出擊

2019年02月22日 04:09 中國時報 潘建志 、 曹明正 、游昇俯、 陳鴻偉 ／綜合報導 、游昇俯、／綜合報導

「上豐3號」漁船在海面上救援落海船員。（船長鐘稚傑提供）

東港籍漁船「穩鵬號」海上喋血，造成2名漁工死亡，3名台籍幹部遭拘禁船艙內，3人昨天下午趁機跳海逃生，被前往救援的友船「上豐3號」平安救起，結束長達34小時挾持。不過穩鵬號仍被凶嫌控制，船上還有2名受傷漁工，6人落海失蹤，海巡署已出動武裝特勤隊員，將採海空作業前往營救緝凶。

本案初步調查是菲律賓籍大副因船員管教問題持刀砍殺船員，造成1名菲籍及1名印尼籍漁工重傷死亡，凶嫌還持刀強迫11名漁工跳海。台籍船長陳振茂及輪機長高信光分別反鎖在船長室及機艙內自保，觀察員楊文斌一度去向不明。

沒想到凶嫌竟打破門窗，挾持3名台籍幹部及3名漁工，將他們鎖在船艙裡，案發後台籍漁船「鴻福88號」及「上豐3號」及澳洲籍商船都趕往救援，陸續救起落海人員。

據陳振茂家屬轉述，昨天上午，陳發現救援友船就在穩鵬號不遠處，查探一下凶嫌不在周邊，覺得有機可趁，被挾持6人馬上跑出船艙跳海求救，順利被上豐3號救起。事後陳振茂打電話回家報平安，家屬終於放下心中石頭。

據了解，目前包括3名台籍幹部已有13人獲救，6名外籍漁工落海生死不明。穩鵬號現由凶嫌控制，除2名死亡漁工，船上還有3名受重傷不能走動的漁工，為營救受傷漁工，友船船員自製木製盾牌等武器，準備進行強勢登船。

海巡署也指派「巡護八號」昨從高雄港啟程，最快10天才能抵達，此行共出動37人，登船後將就地偵訊及現場蒐證、採證，海巡署長陳國恩也與船長弟弟聯繫，將派4名海巡特勤隊搭機前往馬爾地夫，並乘租快艇前往現場救援。

海巡署直屬船隊隊長黃國安表示，目前所知對方僅持有刀械，因此執法時會考量臨場狀況，除非船員拒捕、攻擊，否則開槍是最後的處置。

(中國時報)