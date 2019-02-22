收賄200萬 前醫管會執行長判15年確定

2019年02月22日 04:09 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前衛生署醫事管理委員會執行長黃焜璋，被控利用督導全台署立醫院營運績效機會，向醫療器材商收賄200萬元，護航業者標得醫院採購案，最高法院認定黃男犯後沒有悔意，依貪汙罪將他判刑15年定讞。

同案被告時任署立基隆醫院心臟科主任的林繼敏被判14年確定、署立桃園醫院醫師莊子儀遭判刑2年、緩刑5年確定，至於樂生療養院院長李乃樞則獲判無罪定讞。

70歲的黃焜璋，從2009年起負責督導全台28家署立醫院的營運、採購，在醫界位高權重，還被稱為「學佛醫師」，對阿扁女婿趙建銘有知遇之恩，但他卻透過中間人牽線，向業者收賄後，護航採購案續約，或量身訂做標案內容以利得標，在辦理署立醫院採購案時收賄。

包括署立桃園醫院2009年健檢中心約4億元勞務採購、2010年署立台北醫院約700萬元全自動生化檢驗器材，與署立基隆醫院2011年逾2億元的心血管檢驗器材，都傳出有業者涉浮報價格，或以次級品交貨的弊案。

檢方於2011年展開搜索，將當時多名醫界的「明日之星」帶回調查，檢方起訴黃焜璋等人，一審將黃重判20年，高院變更法條改依不違背職務收賄等罪將他改判刑15年，檢方認為量刑過輕上訴，最高法院駁回定讞。

此外，前基隆醫院院長李源芳判12年，最高法院認為仍有事證待查，撤銷原判決，發回更審。

(中國時報)