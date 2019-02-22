燈節挨轟 柯被問到心虛語塞
2019台北燈節本周末即將落幕，今年範圍綿延到忠孝西路行旅廣場，但燈區擴大也帶來諸多問題，包括交通、人流及花燈設置等，遭議員狠批「史上最爛燈會」、燈節問題多，台北市長柯文哲21日提及台北燈節一度語塞，他聲稱跟歷屆比差不多，接著表示可能是因為範圍擴大，導致有些地方比較稀疏，不過，柯的說法挨轟心虛、逃避。
範圍擴大 導致花燈稀疏
台北燈節挨轟，柯昨被到時一度語塞，直言「最爛？會嗎？還好啊！還好啦，我覺得還好」，他說，開幕人也很多，第二天也有坐車去看，雖然人數沒有開幕那麼多，不過還是維持一定的聲量。
至於是不是最爛燈節？柯文哲先是反問「跟哪屆比」，接著表示「跟歷屆比覺得差不多」，民眾反應燈區擴大花燈稀疏，柯文哲則坦承，人沒那麼多的時候，範圍那麼大就變比較稀疏。
對此，國民黨市議員徐弘庭指出，柯文哲說詞閃爍，一向都不太喜歡正面回答，「講好聽點是四兩撥千金，講難聽點就是避重就輕，迴避議員對市府的監督」，市長面對外界質疑應該正式回答，用開玩笑的方式講話並不恰當。
民進黨議員洪健益則說，柯文哲只要遇到沒辦法回答的問題，就選擇逃避，「語塞就代表對燈節不夠肯定，有點心虛，所以也沒辦法正面回答」，所以只能在語言上搪塞，如果柯覺得沒有錯，絕對是趁機攻擊，甚至反擊對方胡說八道。
議員直批 遇問題就逃避
台北觀傳局長劉奕霆面對議員批評，昨發表聲明要外界與其用嘴巴批評，不如用腳到西區實地走走，徐弘庭不以為然表示，市議員游淑慧過去是觀傳局主祕，對相關業務非常熟悉，是以專業眼光評論活動；洪健益也認為，年輕人有年輕人的想法，劉在柯身邊久了，比較有優越感，給予尊重但發言應該更周延，畢竟局長的位置本來就會遭大眾檢視。
(中國時報)
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