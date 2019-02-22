改善捷運噪音 加設隔音牆
捷運環狀線板橋縣民大道板橋客運站前彎道路段，試車時因鋼輪與鋼軌摩擦造成刺耳噪音，噪音高達100分貝，居民不堪其擾，議員劉美芳21日邀集雙北市的捷運局及住戶舉行協調會，雙北捷運局同意編列850萬預算設置倒L形隔音牆等改善方案，一定符合噪音法規限制。
住戶檢測噪音達100分貝
捷運環狀線處於試車階段，板橋縣民大道、漢生東路口附近居民，因試車時列車轉彎進入站體前，鋼輪與鋼軌摩擦產生高頻刺耳噪音，經住戶自行檢測，噪音竟高達80到100分貝，尤其夜間時，更令居民寐不成眠，影響生活品質。
劉美芳21日邀集雙北市捷運局及住戶舉行第二次協調會，要求雙北市的捷運局提出解決方案。台北市捷運工程局總工程師黃泰聰表示將提出3項解決方案，包括將列車鋼輪部分車削成真圓，鋼軌尖銳摩擦處進行拋光，加高並裝設倒L形隔音牆；另外也思考在人行步道底下加裝隔音材質，多管齊下來降低噪音，預計在10月前完工。
新北市捷運局副局長詹榮鋒表示，負責工程的台北市捷運局在改善工程完成後，一定會要求由環保局或第三公正單位來做檢測，在符合法規的原則之下，新北市捷運局才會接受，尤其在營運之前一定要改善完成。
議員促設全罩式隔音罩
劉美芳表示，新北市捷運局已編列850萬元預算設置倒L形隔音牆，期能大幅降低噪音分貝，另也希望雙北捷運局能研議彎曲路段設置全罩式隔音罩的可行性。
黃泰聰表示，現總共有17輛列車，目前鋼輪車削已完成7輛，相信全部車削完後，情況會大幅改善；此外，對於居民對噪音感受部分，希望透過第三公正單位以科學數據量測比對，單純用心理的感受，很難判斷有無降低分貝。
(中國時報)
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