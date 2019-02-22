全運會場地利用 議員批不均

2019年02月22日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

體育局長莊佳佳首次在市議會進行專案報告。（甘嘉雯翻攝）

全國運動會今年將在桃園舉行，剛上任的體育局長莊佳佳市議會初登場略顯緊張，議員從如何行銷、到為何桃園體育館僅舉辦一種運動給她震撼教育，莊佳佳還是應對得體。體育局表示，比賽場地由全國運動委員會、各單項運動委員會提供建議，再現場會勘評估之後，選定賽事場地。

議員表示，全國運動會在桃園體育館比賽項目屈指可數，10月19日至24日舉行，競賽種類34項，開幕在市立體育館，閉幕在桃園展演中心，聖火引燃點在青塘園，吉祥物為ㄚ桃、園哥，以「桃園好靚 全民有勁」為標語。

外借活動 多於體育

市議員黃婉如認為，桃園體育館這麼大應該要好好利用，怎都分散到國中、小的場地，甚至到外縣市？詹江村更質疑，體育館外借大於實際體育利用，「大家印象中，法會、旅展、家具展、尾牙等在體育館舉行，體育活動相較少」。

莊佳佳雖緊張，還是能夠清楚答詢議員問題，她說，會請知名運動員拍攝宣傳影片，而場地挑選有專業考量。

體育局表示，水上運動（游泳、跳水及水球）原本要在桃園市立游泳池舉行，考量其設施僅設置室外50公尺競賽池及室內25公尺練習池，缺乏跳水設備，經籌備處邀集中華民國游泳協會等單位會勘後，比照2017年全運會於鄰近縣市舉辦。

台中自由車 五項高雄

考量台中市自由車場為國內唯一使用木質跑道且為國內目前最完善賽訓練暨比賽場地，才決定在台中舉行。

現代五項在高雄市楠梓體育園區現代五項訓練中心舉行，該場地為國內目前唯一一座現代五項訓練暨比賽場地。

體育局表示，各縣市代表隊選手交通及住宿等，均由各縣市政府自行處理，而桃園市選手參加賽事若在外縣市辦理，則將援例補助其交通及膳宿費用。

(中國時報)