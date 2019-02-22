台化申請國賠 彰縣府二度拒絕

2019年02月22日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

台化以未取得操作許可而停爐，去年9月向彰化縣政府和前縣長魏明谷求償11.4億元國賠，創下彰化縣史紀錄。彰化縣環保局日前召開國家賠償事件處理小組審查，認定魏明谷非決策者，前局長和承辦人員是依法行政，沒有故意或過失，縣府再度拒賠。

台化表示，將循司法途徑，向法院提出損害賠償訴訟。

轉型觀光工廠 停爐爭論未休

台化停爐後已轉型觀光工廠，但停爐爭論仍未休，前年縣府以台化長期使用不符環評承諾成分的生煤，追償不法利得12億4000萬元的天價罰款，但環保署以事證不夠充分，撤銷環保局處分。台化不甘示弱，去年9月也向縣府求償縣史最高的國賠。

縣府去年12月9日召開國賠事件處理小組審查會，決議指出，縱使環保署撤回處縣府所計算「得利」罰款，不代表縣府未核發許可證造成停爐，是縣府侵害台化的權益，且魏明谷身為縣長，未經手行政處分的業務。全案再移交環保局，針對行使職權是否有缺失進行審查。

求償11.4億 縣史最高國賠

環保局指出，2016年9月29日派員到台化彰化廠抽檢汽電共生機組生媒，檢測結果生煤樣品不符合環評書件所載生媒成分，依《環境影響評估法》裁處30萬元，後續台化提訴願，環保署訴願委員會審議以M22汽電共生程序所使用生煤成分不符，縣府處分並無不當，駁回台化訴願，縣府已再開罰。

環保局日前再度召開國賠小組審議會，審查結果，前局長及承辦人員並無《國家賠償法》第2條「於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利」情形，審查結果仍拒賠。

(中國時報)