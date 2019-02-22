久旱茶樹枯死 雲縣爭取補助
雲林縣古坑、林內山區共有377公頃茶園，因久旱不雨，導致茶樹枯死約3成，茶農估計今年春茶最少歉收一半，價格勢必上漲，而且品質會大受影響，縣府農業處將請鄉公所了解、清查損失面積向農委會反映，並努力為茶農爭取有關補助。
雲嘉南投茶農頻叫苦
「你看！整片茶園枯死了大半，攏嘸效啊！」雲林縣古坑鄉樟湖社區發展協會理事長廖啟聰望著滿山茶園興嘆，他說，山區蓄水及汲水設備不完善，泰半靠降雨滋潤補充土壤含水量，去年夏天風災很少，連帶雨量也不多，時至冬季，天氣又暖和，茶樹紛紛枯死。
廖啟聰表示，雲嘉投山區相連，這波乾旱不只雲林受害，嘉義和南投山區的茶農也是叫苦連天，估計今年春茶至少歉收一半，而且復耕不易，因為得將所有枯死茶株連根挖除才能種新苗，但在挖枯株時也會傷及未枯死的茶樹根，而新苗得3、4年後才能採收，損失慘重。
市場混亂價格差很大
有機茶農蘇俊睿的茶園因人手不足疏於管理，雜草漫生使得土壤含水相對高，並有遮陽效果，因禍得福未乾死，他覺得減產供不應求可能造成價格上揚，但茶葉市場很混亂，而且操控在資本雄厚的盤商手中，加上價格高低也隨著品質好壞差很多，能漲多少還未可知。
縣府農業處長張鴻猷指出，今年多項農作物生長都受乾旱影響很大，該處將請鄉公所了解並清查乾枯面積呈報農委會，過去曾有補助枯死茶樹重新種植新苗的案例，希望這次也能爭取到，以減輕茶農損失。
(中國時報)
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