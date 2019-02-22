影》無人機送情書 陳文茜憶愛河

2019年02月22日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導、影音／ 黃鈺潔 ／高雄報導、影音／

高市2月觀光大使陳文茜21日透過無人機，送給愛河一封專屬情書。（柯宗緯攝）

愛情產業鏈從愛河出發，高市2月觀光大使陳文茜21日以無人機捎給愛河的一封情書，並施放99顆愛的氣球，讓城市充滿粉紅泡泡。另外，燈會創造409萬人次，明年將延續「金銀河」品牌，添加光雕、水燈等新亮點，吸引更多旅客造訪港都。

身為稱職觀光代言人的陳文茜，陸續拋出烏魚子料理、醫療觀光、禿子時尚節等新穎構想，更提出在愛河以無人機送情書，讓高雄愛情熱度加溫，昨她念出親筆寫給愛河情書「這不是我第一次看見你，也許就像上蒼有一天必將愛上你」。

形塑港都式浪漫

陳文茜表示，全世界每個城市最美麗的母親，都是貫穿城市的河流，如紐約、上海等；愛河在歷任市長建設下越來越好，但因經濟等因素，人潮漸散；其實，愛河可孕育出更美好的想像，透過情書提醒市長韓國瑜及市民，好好把握這一刻，讓高雄成為最驕傲的城市。

瓊瑤接棒寫情書

觀光局長潘恒旭也將寫下給高雄愛情金句，繫在氣球上，99顆繫著情書氣球冉冉升空，形塑浪漫港都意象。他表示，3月28日將由愛情教母瓊瑤接棒寫給愛河情書，並舉辦最新電視電影「握三下 我愛你」首映會，主角楊丞琳、是元介將同行宣傳。

潘恒旭指出，愛河燈會12天創下409萬人次，若加入岡山、旗山、佛光山燈會，估破千萬大關。明年將延續「金銀河」品牌，加入水燈、光雕、水舞等元素，打造很「水」的燈會。另外，計畫今年連續假期發展攤販經濟，在愛河兩岸打造餐車、文創市集，平時假日則考慮做咖啡日。

(中國時報)