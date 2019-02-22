影》無人機送情書 陳文茜憶愛河
高市2月觀光大使陳文茜21日透過無人機，送給愛河一封專屬情書。（柯宗緯攝）
愛情產業鏈從愛河出發，高市2月觀光大使陳文茜21日以無人機捎給愛河的一封情書，並施放99顆愛的氣球，讓城市充滿粉紅泡泡。另外，燈會創造409萬人次，明年將延續「金銀河」品牌，添加光雕、水燈等新亮點，吸引更多旅客造訪港都。
身為稱職觀光代言人的陳文茜，陸續拋出烏魚子料理、醫療觀光、禿子時尚節等新穎構想，更提出在愛河以無人機送情書，讓高雄愛情熱度加溫，昨她念出親筆寫給愛河情書「這不是我第一次看見你，也許就像上蒼有一天必將愛上你」。
形塑港都式浪漫
陳文茜表示，全世界每個城市最美麗的母親，都是貫穿城市的河流，如紐約、上海等；愛河在歷任市長建設下越來越好，但因經濟等因素，人潮漸散；其實，愛河可孕育出更美好的想像，透過情書提醒市長韓國瑜及市民，好好把握這一刻，讓高雄成為最驕傲的城市。
瓊瑤接棒寫情書
觀光局長潘恒旭也將寫下給高雄愛情金句，繫在氣球上，99顆繫著情書氣球冉冉升空，形塑浪漫港都意象。他表示，3月28日將由愛情教母瓊瑤接棒寫給愛河情書，並舉辦最新電視電影「握三下 我愛你」首映會，主角楊丞琳、是元介將同行宣傳。
潘恒旭指出，愛河燈會12天創下409萬人次，若加入岡山、旗山、佛光山燈會，估破千萬大關。明年將延續「金銀河」品牌，加入水燈、光雕、水舞等元素，打造很「水」的燈會。另外，計畫今年連續假期發展攤販經濟，在愛河兩岸打造餐車、文創市集，平時假日則考慮做咖啡日。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。