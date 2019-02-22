士林夜市天價水果 2攤商倒閉

2019年02月22日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市士林夜市常有不肖現切水果攤商販賣「天價水果」，飽受國內外遊客詬病，北市府於農曆春節前加強稽查，1月共取締開單44件、裁罰5.2萬元，其中2家不堪開罰已倒閉。北市市場處表示將持續稽查，讓不良攤販退出夜市。

天價水果爭議在士林夜市頻傳，1名女子上月帶外國朋友去玩，發現外國友人在某水果攤買水果，上前看到友人提著1小袋裝著零散切好的水果，拿1000元給老闆，老闆找回600元，「這樣一小袋要價400元，簡直敲竹槓！」

北市法務局與市場處、環保局和警方農曆年前到士林夜市稽查現切水果攤，北市主任消保官何修蘭指出，士林夜市現切水果攤的零售價，較一般水果攤貴約2至3倍，且整個商圈8至9成攤商售價都差不多。

何修蘭隨隊稽查發現，購買現切水果者大多是國外觀光客，可能因不了解台灣水果行情且方便食用，所以大都買得很高興；她表示，雖然現切水果售價較貴，但售價是市場機制，無法限制價格。

市場處攤販科長楊忠誠分析，以中等的芒果為例，攤商大多以公斤計價的批發價進貨，卻以台斤秤重賣出，不但重量差達4成，且現切水果常以含皮、含核秤重，確實形成售價偏高現象。

楊忠誠說，士林夜市現切水果攤共19攤，包含公有市場內10攤、市場外流動攤販9攤，今年市府每周稽查2次，只要加強稽查頻率，爭議就減少；今年1月針對流動攤販、環境、食安取締開單44件、開罰5萬2800元，經稽查後，位在大南路慈誠宮前、基河路39號前的2攤現切水果已結束營業。

法務局提醒消費者，購買現切水果可牢記「問、秤、買、切」口訣，先詢問價格，再由攤販秤重後，詢問確認購買意願，才可切水果，不能強迫消費者購買。

(中國時報)