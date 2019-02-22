政院平權草案 蔡稱最大公約數

2019年02月22日 04:10 中國時報 陳育賢 、羅浚濱、 李侑珊 ／竹市報導 、羅浚濱、／竹市報導

針對行政院院會21日提出的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，蔡英文總統昨天在新竹市參訪視察時表示，這個方案已是社會最大的公約數，把不同意見與分歧降到最小，或許仍有人不滿意，但希望大家能寬容、理解、接受，展現台灣社會成熟民主的典範。

蔡英文總統昨天到新竹市先後視察國家太空中心、參訪關埔國小與舊城區的護城河畔，由於福爾摩沙衛星7號預計今年發射升空，蔡英文特別在科技部長陳良基陪同下視察衛星地面操控中心，觀看福三和福五傳回的氣象資料，換無塵衣進入整測廠商近距離觀看福衛七號，隨後頒發福七合格證書給團隊。

之後則在教育部長潘文忠、立委柯建銘與市長林智堅陪伴下到關埔國小參觀並與小朋友一起享用3菜1湯的營養午餐，再到護城河畔散步、買手搖珍奶、麵包，最後到近來最夯的打卡點《蓋亞》地球前品嘗浪漫下午茶，她很滿意幸福城市的建設，未來會再全力支持。

針對婚姻平權問題她也發表意見表示，這個議題經過社會2年多的討論，甚至造成對立與衝突，也歷經了大法官的憲法解釋與公投的過程，社會大眾也認為在現階段應該要有解決的時候了，她說執政者應該要勇敢承擔責任，不能迴避，這是很大的挑戰，一方面要符合大法官憲法的解釋，以及它所代表人權保護的價值，另一方面也必須要尊重公投結果所代表傳統的價值。

昨天早上院會所通過的方案，是已經尋求了社會最大的公約數，也把社會對此議題的看法與意見降到最小，或許仍有人覺得不滿意，但希望大家要能以寬容、互相理解的心情來接受，希望這個法案能夠在立法院順利通過，讓台灣展現出成熟民主的典範。

(中國時報)