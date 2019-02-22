爭取北堤開放垂釣 不排除北上陳情

2019年02月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

立法院副院長蔡其昌力爭北堤全段開放垂釣，大批釣客到場陳情。（陳淑娥攝）

為爭取台中港北防波堤全段開放垂釣，立法院副院長蔡其昌21日再會勘，高分貝要求港務公司成立休閒遊憩事業部門，公權力介入管理才能治本，不要有應付了事心態，否則將率釣客北上交通部陳情。

蔡其昌前往北堤會勘，台中市議員楊典忠、施志昌及大批釣客聚集現場陳情。台中港務分公司港務處長熊士新針對北堤開放釣魚進行簡報，指出目前已開放疊標以東1385公尺及以西150公尺，預計3月底再檢討漸進式分段開放。

蔡其昌表示，台中港北堤全段長約2818公尺，原全段封閉，經協調後於2013年及2018年先後開放兩段釣魚區域，但釣客仍持續反映盼能全面開放。釣魚是健康休閒活動，港務公司應成立遊憩休閒事業部門，進行整體規畫及管理。

台灣釣權會創會長游清江表示，設置圍欄對釣客反而危險，建議有設置圍欄區域規畫成親子垂釣區，無圍欄區為專業垂釣區。詹先生指出，短短150公尺就擠了上千名釣客，北堤應全面開放，訂定管理辦法才是最重要的。

蔡其昌強調，硬要禁是禁不住的，要有政策來解套。台灣為海洋國家，應發展海洋休閒產業，讓釣客有舒適又安全的海釣環境；他每年都罵，罵了才分段開放，中央不能以應付心態了事，不排除號召組織海釣推動協會，率釣客到交通部陳情。

蔡其昌說，已要求交通部及港務公司辦理「全國各商港適合海岸垂釣區域之開放情形與規畫設置園區可行性」研究，今年5月底前必須提出完整評估報告。

(中國時報)