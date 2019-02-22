台江試營運 多類型表演培養觀眾
全國首座地方催生的台江文化中心4月將開幕，這是公私協力文化治理的範例，硬體館舍完成，經營才是考驗，社大台江分校執行長吳茂成說，養成民眾文化素養、參與藝術是重點；試營運期間也推出台南市民族管絃樂團、金曲台語歌王謝銘祐等售票演出，實踐文化扎根。
台江文化中心是第一個開放政府政策形成的指標性文化中心，包括劇場、圖書館、社區大學複合的三合一功能，不只是一處看表演的地方，也是實現在地終身學習的場域，在地人期許它未來延續台江一直以來「相放伴」精神。
台南市政府文化局專委陳修程說，元月12日試營運起就安排不同型態演出，邀請民眾走進台江文化中心「相揪」看戲，順勢檢視還有哪些地方待改進，期許開館當天是最完美的呈現。
吳茂成說，大廟、社區老中青三代共同催生台江文化中心，未來文化治理更重要的是素養，要透過學習機制培養觀眾看得懂表演，並鼓勵鄉親從廟堂、社區走進文化中心，實踐參與藝術。
陳修程強調，文化中心推廣售票表演多年，台江試營運推售票演出藉由最好團隊、最佳演出，以最低票價吸引民眾走進劇場，如金曲台語歌王謝銘祐特別為稻草人現代舞蹈團《秋水》作詞作曲並獻唱。
此外，還有包括台南市民族管絃樂團《月湧台江》、FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《悟空》演出，透過音樂、舞蹈及馬戲團等多元類型表演，民眾選購任3場享75折優惠，為回饋設籍安南區鄉親，單一節目即可享75折。
(中國時報)
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