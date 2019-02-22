韓流蜜月期 房市衝高潮

2019年02月22日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，不動產市場上演蜜月行情。住商機構指出，去年大選後，高雄不動產詢問度大增，買方自用、置產外，外地投資人也興致盎然。京城建設則表示，韓流效應發威，3個月來銷出約15億元，速度之快前所未見。

住商不動產高屏澎區協理林祺博指出，高市府以活絡商業活動為施政主軸，店面詢問度大增，區域以巨蛋商圈、新崛江商圈為主。話題度高的愛河，沿線也頗具商機潛力。另鐵路地下化後拆除老舊高架橋，當地街廓將有新樣貌，對周邊不動產發展具有影響力。

新市府帶來新氣象，吸引買方目光也強化賣方心裡。大家房屋企劃研究室主任朗美囡表示，去年高市不動產交易量不出色，但今年元月買賣移轉棟數明顯成長，顯示市場有增溫趨勢。

京城建設發言人周敬恆指出，韓國瑜上任後，凹子底森林公園首排豪宅案「京城」賣出8戶計9億多元，其餘產品也買出近6億，總計帶來15億元成績，相當難能可貴。

周敬恆也觀察，近期商辦交易大增，更有不少從外縣市遷入高雄的公司行號，而工廠也有用地需求，顯示高雄商業空間需求大增，預期高雄未來經濟力及競爭力提昇的前提下，京城不排除投入辦公大樓開發。

另外京城集團旗下H2O水京棧酒店，21日宣布加碼投資港都。H2O總經理譚逸峰表示，春節期間高雄旅遊人潮大增，客房營收較去年成長74％；今年第3季後更將在北高雄開2家街邊店，主打高檔火鍋及甜點。

(中國時報)