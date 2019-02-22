來士林官邸賞花 期待相鬱
「2019士林官邸鬱金香展」21日開幕，今年首度邀請日本富山縣礪波市參展，展出當地特有黃小町、富山紅等6個品種鬱金香，搭配色彩鮮艷的台、荷鬱金香，並融入風車、木鞋等裝置藝術，花海美景彷彿置身國外，展期到3月3日，免費開放參觀。
邁入第2年的鬱金香展，今年以「期待相鬱」為主題，除延續去年與荷蘭合作，今年邀請礪波市來台展出特有的黃小町、富山紅等品種鬱金香，繽紛絢麗的色彩令人看了目不暇給，且香味隨風撲鼻而來，堪稱今年展覽亮點。
此外，今年展出鬱金香約7萬株，比起去年3萬株增加1倍，昨開幕，許多民眾一早就入場賞花，其中最熱門拍照景點為風車造型前的鬱金花，滿滿人潮擠在走道搶拍繽紛絢麗的鬱金香。
配合鬱金香展，北市公園處結合周邊商家推出限定優惠，活動期間民眾至「士林官邸旅客」臉書粉絲專頁，憑圖示折扣優惠券至官邸咖啡、洋蔥牛排館、甲上燒餅等合作商家消費，可享有優惠；民眾現場填寫問卷，還可獲鬱金香展限定資料夾。
市長柯文哲昨出席開幕致詞表示，市府辦活動一方面希望與國際接軌，讓國際走進來、台灣走出去，因此邀請荷蘭、日本參展，另一方面則是在地化，結合周邊商圈聯合行銷，希望透過大型活動的小額消費拉動庶民經濟，邀請民眾利用228連假來賞花。
(中國時報)
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