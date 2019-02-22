（火旁）龍提前化龍 業者直呼愈炸愈旺

2019年02月22日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

客家元宵盛事（火旁）龍21日深夜11點整，在苗栗市五文昌廟舉行最後「化龍返天」儀式，不過20日晚間有業者大手筆購置100箱鞭炮，將大量鞭炮掛在龍頭猛烈轟炸，不料龍頭耐不住高溫，瞬間起火燃燒，龍隊趕緊衝入附近廁所，用水將火勢熄滅，對於意外搶先「化龍」，業者興奮表示，愈炸愈旺。

（火旁）龍客家庄傳統習俗，龍隊經過開光點睛儀式後，象徵注入靈氣化身為神龍，在元宵節前後穿梭鄉里間，家戶參拜為鄉親祈福，當地民眾以鞭炮丟向神龍，具有鎮煞迎福意涵，並於農曆正月17日子時，上奏表章、火化神龍，目送其返回天庭，保佑國泰平安。

苗栗市1家重機工程公司，20日晚間花費約5萬元購置100箱鞭炮，包了3支龍隊進行輪番轟炸，其中由學生與員工組成的龍隊，把大量鞭炮掛在與聯合大學土木系合作的神龍龍頭與龍尾，不料點燃開炸，整個龍頭經不起高溫竟瞬間起火，成了名副其實的「火龍」，現場上百名圍觀民眾全看傻眼，直呼「發爐了」。

龍隊成員搖晃龍頭，用布拍打都無法撲滅火勢，旋即衝進附近廁所，用水桶裝水澆灌順利熄滅火勢，但龍頭早已被燒得只剩骨架，業者對意外搶先「化龍」，興奮表示，火龍象徵公司今年會「從頭旺到尾」，由於遭炸毀的龍頭未經修補，不宜再出巡家戶參拜，誠心供奉直到化龍返天。

化龍返天儀式21日深夜11點進行，今年共有5尾神龍參加，市公所指出，祥龍依序演出結束後，由市長邱鎮軍進入廟內，帶領市民代表及里長們上奏表章，祥龍拆除燈泡及電線等裝置後，以盤龍向上的姿態，化龍返天，鼓聲大作，祥龍也畫作祥煙，往天庭飄去，保佑鄉親旺順平安。

(中國時報)