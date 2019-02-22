青年議會解散 市議員抗議
台中市第3屆青年事務審議會無預警喊卡，台中市議員黃守達21日偕同青年代表何國瑞等人，抗議市府草率解散青年議會，要求盡速成立青年發展局。台中市教育局主祕王淑懿說，現正研擬專責青年單位草案，將於3月推出草案初步結果。
青年代表指出，市府於2月12日在未充分溝通、聘期未到期，無預警片面公告停止適用「台中市政府青年事務審議會設置要點」，形同解散青年事務審議會。
連續擔任3屆青年代表的邱怡婷說，青年議會過去提案有85％被市府採用。曾任第2屆青年代表何國瑞表示，這屆台中市議會有3名議員曾是青年議會代表，顯見青年培力是非常值得市政府持續投入資源。
黃守達說，要讓優秀年輕人留在台中，就要展現市府對年輕人的態度，青年諮詢單位設置與延續就是態度的展現。盧市長若要說服市民，台中還是個重視青年的城市，請盡速成立青年發展局，廢止青年議會才具正當性。
王淑懿說，市府為持續青年參與、深化對青年服務，往青年專責單位轉型，擴大原先青年事務審議會的議會形式，謀求更好發展型態；正在研擬青年專責單位草案，將優先徵詢第3屆青年事務審議委員會的青年代表為諮詢委員，3月將推出草案。
(中國時報)
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