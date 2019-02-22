新住民之子 資訊特殊選才上師大
父母在關廟種鳳梨，泰國新住民之子台南二中郭泰維，高中愛上寫程式，透過參與長榮大學資訊扎根計畫，加入社團、參與競賽，精進程式能力，兩度進入全國決賽，每月參加「教育部通訊軟體創新人才推升計畫」的ITSA線上程式競賽屢獲佳績，透過特殊選才進入台灣師範大學資訊工程學系，一圓資工夢。
郭泰維父親在關廟種鳳梨，母親是泰國新住民，從小因家庭經濟關係，沒機會參與課外活動，卻在高一每周一次彈性學習，參與長榮大學資訊扎根計畫，獲得大學師資挹助，接觸Java程式而愛上程式設計，「與其玩電玩，不如學習程式開發電玩。」僅管寫程式占據大半時間，他卻樂此不疲，高一立定資工人志向。
郭泰維加入資訊研究社學習C++語言，多元選修課程則助他學會Python語言，並利用課餘參與長榮大學相關社團，跟著大學生精進程式能力，也參與大大小小程式競賽，多次在高中資訊學科能力競賽表現優異。
他說，力拚特殊選才另一個驅動力，就是教育部推動的「APCS大學程式設計先修檢測」，檢測評分項目包括觀念題與實作題，每項目依學生能力可獲1至5級分，讓具備程式設計能力的高中職生檢驗學習成果，作為大學選才依據。
APCS檢測結果是許多大學資工系特殊選才時會特別參考的項目，郭泰維從高一初次檢測獲得2個項目合計7級分，高二已衝高至9級分，也讓班排成績中上的他，在程式設計領域找到信心。如願進入朝思暮想學系，他也擬定計畫引導學弟妹程式學習，以過來人經驗貢獻所學。
(中國時報)
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