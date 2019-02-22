港澳踩線團 遊高雄當一日農夫
高雄市長韓國瑜上任後，不少港、澳遊客指定到高雄玩，當地旅遊業者特別組成踩線團參加「一日農夫」農村體驗，普遍認為全年可採果、且能客製化設計的行程深具潛力，高市農業局也正與星級旅館合作優惠方案，搶攻國旅及外國客市場。
一日農夫近幾年透過中、日、英語官方網站搶攻外國遊客，但去年底韓國瑜當選後，高雄知名度大增，高市農業局表示，報名參加一日農夫的外國旅客確實變多，尤以新加坡、港澳及陸客約增加2成最為明顯。
繼新加坡媒體團來踩線之後，香港與澳門的旅遊業者，先前透過香港旅展與高雄一日農夫工作團隊建立互信基礎，也特別排時間來親身體驗，農業局安排他們到「河堤休閒農場」採橙蜜香番茄、紙傘DIY、並參觀美濃農會超市、現場碾米等。
來自澳門的旅遊業者周紅紅表示，高雄農產品質優良之外，休閒農場解說更是親切，加上豐富人文元素，把農村旅遊變得很有趣
香港業者何偉傑則說，公司打算開拓高雄農村旅遊已經很久，這次親身參與後，更篤定很快會規畫遊客來高雄。
高市農業局長吳芳銘指出，香港、新加坡是一日農夫積極開發的市場，今年農業局積極與高雄星級飯店、商旅洽談合作方案，訂房搭配一日農夫有1至2成的折扣，期盼帶更多國內外散客、團客體驗農村。
(中國時報)
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