互動式線上遊戲 閩南語輕鬆學

2019年02月22日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

迎接12年國教課綱，北市規畫深度本土語言教學，21日恰逢世界母語日，北市教育局在博愛國小舉辦「諸事共好迎新春」悅學母語展多元活動，展示本土語言課程教學成果，同時發表閩南語線上教材「12天將戰記」，透過12生肖互動遊戲，讓小朋友能夠輕鬆學母語。

北市教育局長曾燦金表示，閩南語線上遊戲「12天將戰記」最快3月上線，只要在12個生肖天將中選定角色，就能利用互動比賽的遊戲方式，讓學習母語方法更活潑，這個線上遊戲也能回家跟爸媽或阿公、阿嬤一起玩，親子共學，學母語才能更好。

曾燦金說，台北市向來積極規畫和推展本土語言，致力提升學生學習本土語言動機、興趣。除設有本土語言推動工作小組及國教輔導團，系統化各項本土語言教學深耕與推廣活動，更結合北市原民會、客委會資源，集結力量活化各項教育活動，創新思維均獨步全台。

此外，教育局為配合台灣本土元宵節慶燈謎活動，每年辦理「線上猜燈謎」活動，累計有24.6萬人次參加，除了閩南語、客家語、原住民族語等本土語言，還包括越南語、印尼語、柬埔寨語及泰國語等7種新住民語言。

(中國時報)