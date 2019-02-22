客家天穿日 5色粄獻祭
「有做毋做，尞到天穿過」！傳統客家農村過年要休到農曆正月廿日「天穿日」才算過完年，新竹市全國客家日今年在24日「天穿日」當天，將在開臺金山寺及靜心湖舉辦相關歡慶活動，內容包括古禮祭天等，還有擲聖筊大賽，將送出重達15斤的大型5色粄。
文化局長黃竫蕙表示，今年「尞天穿」活動，將在24日上午9時開始，先在開臺金山寺舉行祭天祈福儀式；10時舉行開幕式，現場結合天穿日女媧補天的神話，特製大型5色粄進行獻祭，邀請民眾擲筊乞粄，為新的1年祈求增添福氣，擲出最多連續聖筊者可將5色粄帶回家，歡迎大家前來試試身手。
另，活動現場還規畫300人的「色粄補天DIY」，共分為6個梯次，讓民眾親身體驗客家粄食從備料、捏製、印模、蒸炊的製作過程，運用巧思捏出專屬的色粄，文化傳承及手作趣味兼得，適合闔家參與親子同樂。
此外，舞台區則邀請在地欣蕾舞蹈團、客家社團、艸雨田舞蹈劇場、及曾入圍金曲獎的客語歌手陳瑋儒，帶來共下「藝文鬥鬧熱」演出，增添新年喜慶氛圍。
靜心湖周邊安排有「5色石搜索行動」闖關遊戲，以女媧補天作為故事背景，邀請民眾化為小泥人，連闖5關集滿5色石，完成補天任務後，可以獲得客家美食1分，還可以參加健行抽平板、相機、掃地機器人等多項大獎，歡迎市民朋友踴躍參加。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。