客家天穿日 5色粄獻祭

2019年02月22日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

「有做毋做，尞到天穿過」！傳統客家農村過年要休到農曆正月廿日「天穿日」才算過完年，新竹市全國客家日今年在24日「天穿日」當天，將在開臺金山寺及靜心湖舉辦相關歡慶活動，內容包括古禮祭天等，還有擲聖筊大賽，將送出重達15斤的大型5色粄。

文化局長黃竫蕙表示，今年「尞天穿」活動，將在24日上午9時開始，先在開臺金山寺舉行祭天祈福儀式；10時舉行開幕式，現場結合天穿日女媧補天的神話，特製大型5色粄進行獻祭，邀請民眾擲筊乞粄，為新的1年祈求增添福氣，擲出最多連續聖筊者可將5色粄帶回家，歡迎大家前來試試身手。

另，活動現場還規畫300人的「色粄補天DIY」，共分為6個梯次，讓民眾親身體驗客家粄食從備料、捏製、印模、蒸炊的製作過程，運用巧思捏出專屬的色粄，文化傳承及手作趣味兼得，適合闔家參與親子同樂。

此外，舞台區則邀請在地欣蕾舞蹈團、客家社團、艸雨田舞蹈劇場、及曾入圍金曲獎的客語歌手陳瑋儒，帶來共下「藝文鬥鬧熱」演出，增添新年喜慶氛圍。

靜心湖周邊安排有「5色石搜索行動」闖關遊戲，以女媧補天作為故事背景，邀請民眾化為小泥人，連闖5關集滿5色石，完成補天任務後，可以獲得客家美食1分，還可以參加健行抽平板、相機、掃地機器人等多項大獎，歡迎市民朋友踴躍參加。

(中國時報)