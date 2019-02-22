國姓青農培育黑水虻 養蟲出頭天

2019年02月22日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

養蟲也能出頭天，國姓鄉農民羅帥龍養殖黑水虻，能在小空間內大量繁殖，分解廚餘成為優質的有機肥料，而黑水虻幼蟲是高單位蛋白質，養雞、養鴨、養魚也都適合，蛹殼則是絕佳的甲殼素。羅帥龍指出，黑水虻可說是全身是寶，鹿糞、太空包等農業廢物，也能透過黑水虻分解成肥料。

羅帥龍原本是銀行信用卡部門業務，休假返家時，看到水池裡有野生的馬口魚，翻開糞堆想要找尋野生活蟲，但這樣找蟲太沒效率，上網找資料發現黑水虻這樣的昆蟲生長周期短，也是絕佳的雞、鴨、魚蛋白質來源，決定回鄉務農養魚。

羅帥龍起初只查網路，半年賺不到幾千塊錢，後來加入青農聯誼會，參加農改場、國姓社大課程，並在食物銀行林信仁牧師引導下，成功打造了黑水虻循環農業的經營模式。

羅帥龍指出，黑水虻很會吃廚餘，據研究，1瓶養樂多大小的黑水虻蟲卵，成長到化蛹的階段，1個月可分解1部小汽車份量約1.1噸廚餘，不僅幼蟲可取代魚粉，是雞鴨魚的優質蛋白質來源，黑水虻的蛹殼有豐富甲殼素，糞便是很好的氮肥，讓他種植的菜很漂亮健康，協助收餐廳的廚餘，又能賣菜給餐廳，用簡單設備就可做循環農業。

(中國時報)