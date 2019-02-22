老二媽遶境 電音吉普車相隨

2019年02月22日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」21日上午在六甲盛大舉行，近千名信眾焚香禮拜，恭迎赤山龍湖巖觀音佛祖上轎，隨後展開遶境行程，沿途鑼鼓陣和大旗隊、電音吉普車相隨，場面熱鬧非凡。

「六甲大丘三角頭請佛踅庄」從清朝至今有160年歷史，信眾分別迎請赤山龍湖巖觀音佛祖「老二媽」和恒安宮媽祖，前往「下角」西港湖、北勢抗、半天井、猴洞腳等聚落，以及「頂角」嶺頂、大丘園、匏子寮和「中角」南勢抗、番仔厝等9個庄頭遶境，為六甲地區重要民俗活動。

台南市大丘三角頭文化協會理事長何成章表示，今年「六甲請佛踅庄」從21至23日連續遶境3天，第3天中午遶境完畢後，信眾開始替觀音佛祖慶祝壽宴，遶境期間中午在經過的庄頭休息時，居民會準備肉粽、炒米粉等點心和信眾分享。

六甲區長蔡秀琴表示，「六甲請佛踅庄」發源於早年先民在六甲三角頭庄頭開墾時，遭逢天災地變，但都在赤山巖觀音佛祖和恒安宮媽祖庇佑下逢凶化吉，居民為了感謝老二媽和天上聖母庇佑，每3年定期舉辦遶境活動，祈求身體平安。

蔡秀琴表示，「六甲請佛踅庄」於2016年獲台南市政府公告為市定民俗，為台南市非常重要的文化資產，23日上午周六文化局也會在六甲舉辦遶境體驗活動，歡迎民眾一同參加，感受在地傳統文化魅力。

(中國時報)