幫夜歸人點光明燈 500人響應

2019年02月22日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣長治鄉受限自有財源不足，加上沒有鄰近鄉鎮砂石回饋金挹注，使得鄉內建設捉襟見肘，鄉長古佳川以「幫夜歸人點1盞光明燈」為名義，號召民眾與企業認助路燈，目前約500人響應，認捐超過1500盞路燈電費。

古佳川指出，鄉境內約有2000多盞路燈，每月鄉公所公部門加上路燈電費就要50餘萬，對於相對貧窮的鄉鎮來講是一筆沉重負擔；於是突發奇想，仿造廟宇點光明燈的想法，盼有心民眾認助，每盞燈500元，也算為眾人點1盞愛心燈。

1盞燈能照亮路人，也像在為自己祈求平安，因此路燈認養活動一推出，便獲得民眾認同，大夥都認為，路燈除了提供夜間照明，讓用路人可以安全行駛外，在偏鄉小路上處處充滿光亮的地方，也能有效降低犯罪率。

有在地企業一口氣便捐出10萬元、認養200盞燈，業者陳吉昌指出，公司員工以在地居民為主，也有不少住在鄰近鄉鎮，每個人上下班必經之路都有多盞路燈，除了希望夜歸民眾及員工能有條安全回家的路，也盼取之社會、用之社會。

古佳川感動的說，其實每盞燈每年500元並不會造成家戶生活負擔，且鄉公所在民眾捐款後都會回覆節稅單據與感謝狀，今年盼以募得100萬元為目標，讓愛持續點亮鄉里。

(中國時報)