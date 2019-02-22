續爭鐵路高架 宜縣府雙管齊下
宜蘭縣爭取鐵路高架，但從2008年送審至今，因交通部修正審查要點，使得高架案接連被打回票，縣府前天與鐵道局開會，認為縣府須重作評估，縣府21日表示，縣府會雙管齊下，一方面請求中央協調採舊制審查，也會同步籌措2500萬元重作評估預算，不讓鐵路高架落空。
縣府祕書長林茂盛表示，新制與舊制的差異，新制要求欲高架路段的所有平交道，必須評估真的沒辦法才讓鐵路高架，以及財務計畫、高架後沿線車站如何規畫設置等，20日的審議結果後，鐵道局希望縣府用去年2月的新制去評估再審查。
他指出，雖然鐵道局希望宜蘭的高架案採新制評估，但新制與舊制不能說完全一樣，不論是新制或舊制，宜蘭須鐵路高架的問題都很清楚，再不高架化，交通瓶頸等問題只會愈來愈惡劣。
林茂盛說，鐵路高架以宜蘭市、羅東鎮為優先，但重作評估縣府須再花2500萬元預算，該筆預算去年並沒有編列，因此縣府一方面會向工程會爭取，讓宜蘭以舊制推動鐵路高架，一方面則籌措重作評估的2500萬元預算。
他也強調，縣民非常關心鐵路高架，縣府的立場就是一定會來推動鐵路高架，重作評估會在今年追加減預算中提出。
(中國時報)
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