2019桃園農博 主打農饗時光
2019年桃園農業博覽會，市府以「農饗時光」為策展主要軸線，將整個基地以農業發展的時間軸，畫分從傳統的農事生產、生活，到現代崇尚的生態農業、健康農業，邁向未來進行式的休閒農業、循環農業、智慧農業，並以田地裡實際的農事生產或生活型態等，作為主要展示體驗及空間營造的手法。
議會21日通過專案報告，全區在兩年建構之基礎上，規畫「特色產業專區」、「農事生產專區」、「農村生活專區」、「環境永續專區」、「智慧科技專區」等五大主軸專區，搭配相關主題活動配合展出。
根據農業局規畫，特色產業專區藉由「花間物語」、「桃林秘境」兩大展覽設施的主題建構，展現桃園花卉產業的多樣性及各地休閒農業發展的獨特性，並運用各式花卉、瓜棚等遮蔭廊道，將入口廣場以空間地景創作構圖，同時納入375減租農地範圍，以彩繪稻田之空間地景，展現新屋稻田景觀特色，藉以整體形塑農博園區整體外部主要視覺觀感。
而農事生產專區以「原民物產」的主題建構，展現不同原民族群生活聚落裡的農事生產，並將其生產過程中所蘊含敬天地、惜萬物的傳統精神予以呈現。
「客家茶苑」將邀請客家委員會及茶業改良場共同參與，以桃園大溪早期茶產業的聚落，到其發展、遷移、轉型等過程脈絡，展現桃園山區及平地多元茶產的品茗文化與茶花林園的產業發展。
而「四國文化」則以泰國、越南、印尼、菲律賓等四國不同的農業發展為主題建構，展現南島四國在海洋漁業、山間林業、村落生活與飲食文化的面面觀。
另還有環境永續專區、智慧科技專區等，預計9月28日起至10月27日止，共計30天。
(中國時報)
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