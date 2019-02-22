彰化全國客家日 24日員林暖身
彰化縣為慶祝「全國客家日」，24日將在員林市公所廣場舉辦「彰化福佬好食客2019全國客家日」活動，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、代表會主席賴東位、縣議員曹嘉豪等21日共同為活動暖身，邀各界到員林體驗客家的特有文化與美食。
王惠美表示，彰化縣是多族群、多元文化融合的縣市，客裔人口約23萬8000人，占總人口數18％，員林市的福佬客最多，信仰是以三山國王為主，員林市的三山國王廟有廣寧宮、廣安宮及明聖宮，都是在地客家裔的信仰中心。
學客語有獎金！王惠美說，大多數福佬客已經不會說客語，為鼓勵大家學客家話，只要通過客語檢定，縣府會發放500元的獎勵金。游振雄說，最具福佬客文化的產業要屬員林百果山的蜜餞，還有市中心的米苔目與九層糕等美食。今年市公所承辦全國客家日活動將擴大範圍，結合福佬客經典小吃店家，以美食來迎客，讓更多縣民從參與活動到認識「客底」。
24日「全國客家日」活動包括說客語闖通關、客家社團表演、客家美食品嘗及邀請縣內文物收藏家展出閩客多元文化的傳統古物。
(中國時報)
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