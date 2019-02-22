跨域交融 三昧堂與國寶大師合作

2019年02月22日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

近年來經常應邀到世界各國宣傳台灣布袋戲文化的三昧堂創意木偶團隊，由來自各領域的業餘布袋戲迷組成，除製作戲偶外，近來也變成文化外交大使，帶著戲偶四處飛分享布袋戲文化，今年與3位國寶級藝術家合作，結合春仔花、藍染及玻璃雕塑，戲偶相當吸睛，未來也有機會參與戲劇演出。

三昧堂藝術總監嚴仁鴻表示，今年與3位國寶級藝術家跨界合作了3件作品，一是與鹿港春仔花的施麗梅老師合作《鳳凰花之舞》，二為與苗栗卓也藍染鄭美淑老師合作《基隆山之戀》，三為與霓虹藝術家黃順樂老師合作《水沙連之歌》。

春仔花是早期新娘出嫁時會配戴的纏花，現在已很少人遵循古禮，若有的話也是有現成的塑膠花取代，致力於春仔花技藝傳承的施麗梅，這次與三昧堂設計師劉國安合作，創作出全新的鳳凰花版型的春仔花。

而卓也藍染因水墨風格、遵循古法的藍染設計，將在雲霧間的縹渺山嵐染在棉布與烏干紗上，做成基隆山之戀這件如夢似幻的作品。

這次合作難度最高的莫過於《水沙連之歌》，由霓虹藝術家黃順樂以山裡的百年枝枒、萬年野蕨姿態萬千的細枝扭莖作為創作元素，為日月潭傳說中的白鹿王創作出結合綠植、漂流木的日月潭景。

嚴仁鴻透露，團隊特地將偶頭切開安裝鹿角電源裝置後再重新上色、造型，並尋找以往不曾使用的的布料與飾品，才完美呈現野性霸氣的「白鹿王」，也是台灣布袋戲史上第一尊與玻璃雕塑結合的布袋戲偶。

(中國時報)