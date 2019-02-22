高市教育局長 夜宿偏鄉學校

2019年02月22日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

為落實高雄市長韓國瑜對偏遠與弱勢學校照顧，高市教育局長吳榕峯21日夜宿茄萣區華德工家；他表示，教育局積極加強偏遠弱勢孩童的就學照顧，包括雙語教育、午餐全面補助等，以提升孩子們的未來競爭力。

為鼓勵辦學績優的私校，吳榕峯昨日特別選定高雄、台南交界的茄萣區華德工家夜宿，協助解決遍遠學校需求。

吳榕峯抵達華德工家，受到校長及老師們熱烈歡迎，並在國防部贈送該校飛機修科S-2T反潛機前及內政部空勤總隊所贈UH1H直昇機前共同留影。

華德工家為配合政府新南向政策，開辦有僑生專班，華德邀請吳榕峯與僑生與一般生共進晚餐，吳頻頻表達關心僑生，讓他們備感溫馨；也勉勵僑生與一般住宿生，把握時光努力學習，為未來奠定厚實的基礎。

今日一早，吳榕峯將與師生共用早餐，迎接學生上學與參加朝會，之後再轉往鄰近茄萣國中巡查校園。

(中國時報)