吉安鄉慈善義賣 救助弱勢童

2019年02月22日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉戶政事務所即日起至2月28日，推出慈善義賣活動，所得50％捐助花蓮縣兒童暨家庭關懷協會，義賣主角木雕家李宗儀21日聲稱，有生之年，他能做多少就算多少！

戶政所主任李葳邀請李宗儀做公益，李欣然同意，捐出木雕29件、畫作12幅義賣。李宗儀說，如今生活還過得去，就做了，不過，其中有一幅45年前他畫的《小雞對小孩的告白》，讓他不斷地回憶起兒時農村情景，「很抱歉，只有這幅決定變成非賣品。」

68歲的李宗儀彩繪各大宮廟神像、門神等有40餘年經驗，連知名景點長春祠壁畫，都出自他的巧手。54歲時，接觸到漂流木，覺得牛樟、檜木等台灣寶級木材，未能善加利用太可惜，於是買了雕刀、鎯頭，看報章雜誌，依樣畫葫蘆，一頭栽進木雕天地，無師自通的他雕好後，再彩繪上色一番，自成一格。

李宗儀昨天先捐出這幾天所得3萬4000元給花蓮縣兒童暨家庭關懷協會，與會見證的鄉長游淑貞也當場認購狗木雕作品共襄盛舉。

(中國時報)