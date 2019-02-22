瓶鼻海豚擱淺外埔漁港

2019年02月22日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮外埔漁港北堤21日上午8點多，驚見1隻保育類瓶鼻海豚屍體擱淺沙灘，豚屍已腫脹、腐爛、脫皮，陣陣飄來魚屍腐臭味，附近海釣民眾緊急通報海巡署中部分署第三岸巡隊前往處裡，外埔安檢所副所長黃堃境表示，已通知中華鯨豚協會到場協助、採樣了解死因。

附近民眾21日上午前往外埔漁港海釣，意外發現1隻長約1.8公尺，重約80多斤的瓶鼻海豚死亡擱淺於沙灘，屍體呈現僵硬、腫脹狀態，表皮多處脫皮，嘴部疑似受創露出鮮血，隨風飄來陣陣魚屍味，旋即通報海巡署前往處理。

黃堃境指出，上午8點5分接獲民眾通報，在距離北堤海岸約50至100公尺處發現1隻公的瓶皮海豚屍體，依照屍體腐爛程度初判，海豚約死亡1至2天，已通知中華鯨豚協會南下協助採樣了解死因，並就地掩埋。

擔心海水漲潮會掩埋豚屍，海巡署中部分署第三岸巡隊派出共7名安巡人員幫忙抬離屍體，隊員表示，豚屍相當沉重，大家費盡力氣才將牠往上移動至安全地帶，雖然帶著口罩仍難掩魚腥惡臭。

(中國時報)