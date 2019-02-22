高齡者駕照新制 銀髮族風險大降
台中區監理所辦理高齡者駕照新制，從106年7月實施以來，換照率達57％，違規率降幅28％、肇事件數減547件，展現成效。台中區監理所21日在道安會報中表示，自願或首次換照可獲儲值200元電子票證，鼓勵75歲以上駕駛及早換照，降低行車風險。
台中市道安會報由台中市副市長陳子敬主持，台中區監理所進行「107年台中市高齡者駕照新制成果報告」；針對滿75歲以上駕駛進行審查及換證，預防高齡駕駛人因身心狀況變化，造成駕車潛在風險。
監理所指出，換照審查包括體格、駕駛人認知測驗，兩項都通過即可換發有效期3年的駕照；台中市內辦理認知功能測驗地點為監理單位3家及相關體檢代辦所、診所、私立醫院29家、公立醫院及衛生所32家。
換照規費一張50元，初期年滿75歲以上高齡駕駛人，只要符合「自願繳回駕照」或「首次換發駕照」資格，限量發送1張具紀念性質並儲值金額200元電子票證，目前已補助4192張。
監理所強調，屆滿75歲駕駛人逾3年緩衝期未辦理換照，仍持逾期駕照駕車經舉發者，將依《道路交通管理處罰條例》第22條「駕駛執照逾有效期間仍駕車」處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止駕駛。
(中國時報)
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