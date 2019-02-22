蓬萊包子揚名日本 創始人來自嘉義
知名的資深日本媒體人野島剛出版新書，記錄大阪知名伴手禮蓬萊551肉包王創始人羅邦強從嘉義赴日創業的故事，他與嘉義市蓬萊漢堡店是親戚，蓬萊漢堡店第2代負責人謝梨美說，與有榮焉，蓬萊店名就是來自叔公羅邦強。
嘉義市政府介紹野島剛最近出版新書《漂流日本：失去故鄉的臺灣人》，描寫羅邦強是改變日本飲食的台灣人之一，書中也收錄了嘉義市蓬萊漢堡店的照片，說明嘉義市蓬萊漢堡是羅邦強親友開設。
蓬萊漢堡店目前是第2代羅仁茂（已逝）的妻子謝梨美與兒子羅世傑經營，謝梨美說，前幾天有聽兒子提到有日本人寫叔公羅邦強創業的故事，被作者評為「為日本飲食帶來變革的台灣人」，覺得非常榮幸，與有榮焉。
謝梨美說，蓬萊2個字，跟叔公羅邦強的551蓬萊包子，是一模一樣的，招牌中的「萊」是日本字，羅邦強是她公公羅伯揚的叔叔，公公受羅邦強鼓勵而開麵包店，經同意使用「蓬萊」為店名，而造就551蓬萊包子揚名日本、蓬萊漢堡抓住嘉義人味蕾的佳話。
謝梨美說，民國73年初，麥當勞進軍台灣，蓬萊麵包店搶先在店面前賣起現煎的漢堡，漢堡肉排、洋蔥絲、高麗菜絲與自製的麵包，獨家配料及風味，30多年來抓得住嘉義人的胃及心。
(中國時報)
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