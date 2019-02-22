前大武鄉長又涉貪 遭羈押
前大武鄉長趙宏翰任內涉嫌指示公所黃姓及林姓承辦職員浮編經費，使多位包商友人藉承包公所案件獲利。台東地檢署20日搜索鄉公所及被告住居所共21處，趙訊後被聲請羈押禁接見獲准，其他相關涉案人員以5至10萬元交保候傳。
台東地檢署表示，去年間各鄉鎮獲得政府補助建設經費，趙宏翰時任大武鄉長，為讓其友人阮姓、白姓等承包商人獲取較高利益，指示鄉公所黃姓及林姓職員浮編經費，並由阮、白等人向其他廠商借牌，藉以承包鄉公所案件而獲取利益。
此外，趙自2015至2018年間，指示林姓職員以鄉公所灌溉水管補助經費，向其許姓友人採購水管，許則以虛偽之估價單報價，藉此取得採購，並因此獲取117萬7617元利益。
據了解，趙另於2015年間涉嫌利用辦理鄉內道路、環境改善等相關工程機會，向得標黃姓廠商索取工程回扣1成，不法獲利201萬4000元，去年案經台東地檢署偵結，檢察官偵辦期間趙主動向檢察官表明，願將全部賄款繳交國庫，藉以換取從輕發落，檢察官依貪汙罪嫌起訴趙宏翰，並未具體求刑。至於涉嫌行賄的黃姓廠商則獲緩起訴。
台東地檢署近年偵辦過7位鄉鎮長涉收回扣案，均被判處7年以上重刑，趙宏翰是在地檢署偵辦中首位坦承犯罪並且繳回賄款的鄉鎮長。
(中國時報)
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