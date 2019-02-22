228連假第3天 國道5號北上恐爆量
下周就是228連假，宜蘭縣政府交通處21日表示，此次連假是4天，根據統計，連假首日蘇花改蘇澳至東澳段將湧現車潮，國道5號北上路段則預估在連假第3天爆大量，呼籲用路人避開尖峰時段的車潮。
蘇花改 連假首日湧車潮
交通處長林國民表示，連假前3天國道全線免收費時段是凌晨12時到清晨5時，但4天連假的型態與3天不同，用路人多選擇在假期結束前一天返回工作崗位，因此第3天車流最多，為分散車流，假期最後一天延長免收費時段到上午10時。
他說，每逢4天連假，行經國5南下經蘇花改到花東地區的用路人，會比3天連假明顯增多，因此蘇花改南下段將在假期首日現車潮；另經與大貨車業者協調，228連假蘇花路廊禁行大貨車時段較長，但業者如有需求，可向公路總局四區工程處申請通行。
台2線福隆段 也會壅塞
林國民指出，蘇花改還沒開通時，因前往花東地區路程較長，3天與4天連假車流差異不大，但蘇花改開通後，4天連假往花東地區車流會增多，連假第3、4天除國5車多外，部分用路人會選擇台2線濱海公路北返，途經蘭陽博物館、東北角海岸等景點，因此台2線福隆路段恐會有壅塞情形，北宜公路則較少人通行。
(中國時報)
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