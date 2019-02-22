影》侯送祝福 徐竫雯拚世界100強

2019年02月22日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導、影音／ 黃鈺潔 ／新北報導、影音／

徐竫雯21日下午在教練張力元等人陪同下，前往新北市府拜訪侯友宜，徐竫雯將第一次到澳洲參賽時買的紀念運動毛巾送給市長。（譚宇哲攝）

22歲台灣網球女將徐竫雯本月2日與搭檔張凱貞拿下澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打冠軍，23日又將前往日本參加橫濱網球挑戰賽，新北市長侯友宜昨天特地送上祝福與鼓勵，徐竫雯也期許自己，3年內世界排名要從現在的500名前進到100名內。

徐送澳洲參賽紀念毛巾

侯友宜去年8月競選新北市長期間，曾到三重首次拜訪女網選手徐竫雯，當時徐曾向侯反映室內網球場地不足、重訓場地不足、選手退役後生涯銜接等問題，侯也發表體育行動政見並落實；徐竫雯21日下午在教練張力元等人陪同下，前往新北市府拜訪侯友宜。

侯、徐2人昨再續前緣，互動熱絡，侯友宜更與徐竫雯及教練張力元等人分享自己平常收看網球賽事的心得，最後徐竫雯將第一次到澳洲參賽時買的紀念運動毛巾送給侯，侯則回贈運動專用藍牙耳機，祝福徐竫雯比賽順利、為國爭光。

侯允打造選手訓練場地

徐竫雯說，很開心今年能參加大滿貫奪冠，有了好的開始，從澳洲回來後已經練習了3周，對於日本橫濱挑戰賽有信心。

徐竫雯也說，新北市體育處給選手很多支持，但目前室外網球場地多，下雨天就只能去體適能中心訓練，希望未來能有更多的室內網球場。

侯友宜表示，短期內將盤點學校風雨操場等空間及國民運動中心打造室內場地，甚至專屬網球選手的訓練場地，長期目標則會針對量的需求，決定是否蓋網球場。

教練張力元昨天指出，徐竫雯去年與侯友宜見面時世界排名約700名，現在則已擠進500名，希望3年內幫助徐竫雯打進前100名，並闖進澳網、法網、美網、溫布頓網球公開賽等賽事，若狀況良好，今年底也打算讓徐參加海碩盃。

(中國時報)