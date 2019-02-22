竹縣總圖 爭中央補足4億元

2019年02月22日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣學齡人口攀升，但縣內卻缺乏高規格的總圖書館，經縣府向中央爭取2.8億元補助款，尚與目標內的4億元有一段差距，近期中央政務委員將造訪竹縣，縣長楊文科指示相關局處把握機會提案，也盼政委們能聽到縣民們的心聲。

結合縣史館 濃濃客家味

新竹縣、市近來不約而同都要蓋總圖，期程也幾乎同步進行，新竹市在舊址重新打造，竹縣則選定自強三路與莊敬南路間的圖書館用地興建，兩館皆預計在2022年底前完工。

針對兩縣市總圖間的差異，文化局副局長周秋堯表示，全台有縣史館的城市不多，新竹縣就是其中之一，總圖將結合縣史館的既有元素，成為客家研究中心圖書館，成為桃竹苗客家研究重要據點，另也著重賽夏與泰雅的原住民文化，新世代圖書館該有的生活風格、科技概念元素也一應具全。

年底前發包 拚如期完工

縣議員邱靖雅長期關注總圖興建過程，指文化局提出的興建經費約為5.8億元，縣府原希望能直接向中央爭取4億補助，最後確定爭取到2.8億。

楊文科指示相關局處在中央政務委員近期造訪竹縣時，積極提出政務提案，將4億補齊，加上自籌1.8億，盼在年底前勞務發包，趕在前瞻計畫法定完成期限前完工。

「科技人的紓壓空間！」周秋堯指出，新竹科學園區引領台灣近30年發展，大量科技人就住在竹北，總圖將提供休閒服務相關機能，讓科技人在閒暇、放鬆時能到總圖閱讀紓壓，再重返職場上，讓科技產業更貼入人心，激盪更多火花。

(中國時報)