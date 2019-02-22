農地工廠 黃振彥處理共業 柯呈枋選舉考量

2019年02月22日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

農地違章工廠輔導大限明年6月2日到期，民進黨彰化立委補選參選人黃振彥21日提出「一次處理農地工廠共業」，不准農地再長新工廠、臨登工廠優先輔導、土地變更合法建廠用地等主張；國民黨參選人柯呈枋則批民進黨因選舉到，才表達願意承擔歷史共業。

黃挺輔導法修正案過關

彰化縣未登記工廠9000家，關係9萬個就業人口，年產值1800億元，面對攸關國土、環保、經濟與勞工等課題，黃振彥和民進黨立委黃秀芳、陳素月、施義芳、洪宗熠等，昨發表聯合聲明。

黃振彥強調，將以負責態度一次處理，不准農地再長出新工廠；臨時工廠登記7000多家工廠優先輔導，土地變更合法建廠用地；並採取「全面納管、輔導改善、合法經營」，有配套斷水斷電等嚴厲手段等3大主張。

黃振彥等指出，一次處理50多年來農地工廠這歷史共業，不是選舉考量，是處理全國年產值1.3兆、60萬勞工就業問題的重大民生問題。關鍵時刻，立法院將有一番激烈論戰，希望有機會為中小企業捍衛工作權，並全力支持《工廠管理輔導法》修正案在本會期順利通過。

柯酸中央擋下地方建設

柯呈枋陣營表示，民進黨去年2度在立院阻擋《工廠管理輔導法》修法，立委補選將到，才表達願面對農地工廠的歷史共業。

柯呈枋陣營質問，反觀彰化縣重大建設，包括彰化鐵路高架化、二林精密機械園區環評，民進黨在去年縣長選前也曾表態全力支持，選後卻一一被中央打回票，誰才是真正關心彰化建設和地方產業發展？相信鄉親看在眼裡、放在心底。

(中國時報)