生態搭歷史 原台南水道變身
國定古蹟原台南水道淨水池區2013年完成修復並開放民眾參觀，原台南水道水源地區月初也宣告修復竣工，加上今年將完工啟用的「山上花園水道博物館」，未來，水源地區結合淨水池區將進行展示解說、周邊設施建置，將是國內少數兼顧自然生態與歷史的文化資產。
前行政院長賴清德日前在臉書貼出走訪山上台南水道影片，推薦淨水池蝙蝠生態等特色，短短2小時就吸引21萬人觀看，春節期間也湧入不少觀光人潮，蔚為台南觀光熱點。
昔供台南用水 具歷史意義
原台南水道於1922年完工，是台灣最早的都市生活衛生工程之一，昔供應大台南民生用水，二戰結束後，因烏山頭水庫與曾文水庫陸續完工，台南水道卸下給水重責。
2002年由當時台南縣政府指定為縣定古蹟，2005年指定為國定古蹟，古蹟範圍包含「淨水池區」與「水源地區」兩大區域。淨水池區古蹟本體為淨水池、量水器室、大階梯；水源地區古蹟本體包含快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室、送出唧筒室。
特殊磚造屋架 保留完整
其中，快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室為地上1層，高度12.57公尺、送出唧筒室為地上2層，高度14.44公尺，皆為磚造、屋架形式特別，整體保留完整，極具歷史意義。
台南市文化資產管理處指出，市府2014年獲台灣自來水公司捐贈台南水道建物及相關設備，2015年底獲文化部核定補助約2億3000萬元、2016年啟動修復，值得一提的是，拆卸不再回鋪的文化瓦及水泥瓦提供非古蹟棟及柳營劉啟祥故居修復工程使用，其餘也供歷史建築「新營縣府日式木造官舍修復工程」造景牆使用，發揮舊材再利用的價值。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。