生態搭歷史 原台南水道變身

2019年02月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國定古蹟原台南水道淨水池區2013年完成修復並開放民眾參觀，原台南水道水源地區月初也宣告修復竣工，加上今年將完工啟用的「山上花園水道博物館」，未來，水源地區結合淨水池區將進行展示解說、周邊設施建置，將是國內少數兼顧自然生態與歷史的文化資產。

前行政院長賴清德日前在臉書貼出走訪山上台南水道影片，推薦淨水池蝙蝠生態等特色，短短2小時就吸引21萬人觀看，春節期間也湧入不少觀光人潮，蔚為台南觀光熱點。

昔供台南用水 具歷史意義

原台南水道於1922年完工，是台灣最早的都市生活衛生工程之一，昔供應大台南民生用水，二戰結束後，因烏山頭水庫與曾文水庫陸續完工，台南水道卸下給水重責。

2002年由當時台南縣政府指定為縣定古蹟，2005年指定為國定古蹟，古蹟範圍包含「淨水池區」與「水源地區」兩大區域。淨水池區古蹟本體為淨水池、量水器室、大階梯；水源地區古蹟本體包含快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室、送出唧筒室。

特殊磚造屋架 保留完整

其中，快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室為地上1層，高度12.57公尺、送出唧筒室為地上2層，高度14.44公尺，皆為磚造、屋架形式特別，整體保留完整，極具歷史意義。

台南市文化資產管理處指出，市府2014年獲台灣自來水公司捐贈台南水道建物及相關設備，2015年底獲文化部核定補助約2億3000萬元、2016年啟動修復，值得一提的是，拆卸不再回鋪的文化瓦及水泥瓦提供非古蹟棟及柳營劉啟祥故居修復工程使用，其餘也供歷史建築「新營縣府日式木造官舍修復工程」造景牆使用，發揮舊材再利用的價值。

(中國時報)