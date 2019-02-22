台東焚化爐轉型 被追討21億

2019年02月22日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

燙手山竽！台東垃圾焚化廠自2011年完工後，沒燒過1天垃圾，縣府最近申請轉型「環境教育館」，遭行政院工程會打槍，要求縣府若執意轉型，需繳回中央補助的21億。對此，台東環保局長謝清泉反批，焚化廠啟用後，才是財務大黑洞。

蚊子館亞軍 環保局喊冤

網路媒體報導行政院公共工程委員會列管閒置公共設施，台東焚化爐遭列蚊子館亞軍，工程會主委吳澤成表示，各縣市政府都有處理境內垃圾的義務，台東縣府如果要將焚化廠轉型為「環境教育館」，就要把中央當初補助台東縣政府的21億元繳回來。

對此，謝清泉喊冤說，主委誤會了，當初是配合中央「一縣市一焚化廠」而興建這座焚化廠，後來因垃圾量不足，無法啟用，經過仲裁後，2012年底與中央達成協議「備而不用」，並同意依原政策計畫每年補助興建經費，若工程會要收回補助，對台東縣政府將是無法負擔的財務黑洞。

焚化爐啟用 財務大黑洞

謝清泉說，其實台東縣政府也很無辜，依當年興建時期的垃圾量，台東縣每天近270多公噸垃圾，所以設計處理量300公噸的焚化廠，但台東很努力的配合國家政策做資源回收，源頭減量，目前垃圾量每天不到90公噸，若啟用焚化廠每天垃圾量須達255公噸，因此只燒台東垃圾，每年縣庫要負擔1億6千萬元，不是台東能承受的。

謝清泉強調，備而不用是不得已的，這些年台東縣政府也很積極活化，設置環境教育中心，並通過認證，每年到焚化廠環教中心上課的人數逐年攀升，每年近1萬人，場域環境及教案內容一直深受各級師生歡迎，並非所謂的蚊子館！

(中國時報)