臨時會剩1天 新北預算難過
新北市預算至今未過，議會臨時會排定審查預算時間只剩22日1天，民進黨團要求若垃圾袋降價，考慮把統刪金額從4％約64億調降為3％約50億，但市府只願意讓步1％約17億，國民黨團協調可刪35億，但代表市府協商的副市長謝政達態度保留，雙方共識差距大，本次會期預算恐難通過。
新北市議會21日持續審查市府預算，民進黨團總召何博文指出，所有議員在農曆新年全程配合市府、議會開會，期望總預算趕快進行通過。新北市政府態度到底想不想協商？協商過程市府官員全跑光，市長侯友宜到底想不想通過預算？
據悉，議員個人動議刪除案件，已完成協調，主要在民進黨團要求統刪預算部分，雙方至今喬不攏。
民進黨團本提出統刪4％約64億元，不過經過多天協商，民進黨團提出只要願意回應老人假牙補主與垃圾袋降價，願意從統刪3％約50億元談起，但市府認為只能讓步1％17億元，且認為假牙沒有預算執行，垃圾袋則要到3月底去年度決算才能決定，讓民進黨團無法接受。
周勝考認為，去年市府預算統刪32億，今年或可統刪35億元，或許是雙方可以接受的數字，但謝政達態度保留，市府未允諾此數字，才會有昨日火花。
而最受爭議的社會局社團補助1.8億與民政局2.4億的3840聯誼活動費與議員建議款尚未討論，而會期只剩1天，通過機率低。
(中國時報)
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