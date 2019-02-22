欣桃前老董老總 50萬交保

2019年02月22日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

欣桃天然氣公司前董事長孫玦新、總經理邱希庚涉嫌在2014年到2017年間，假借激勵員工、推廣業務，指示下屬上簽發放交際費給2人。並由邱希庚指示會計組動支現金購買禮券、餐券，4年分得超過500萬，桃園地檢署偵辦後，依違背職務之行為致公司損害達500萬元罪嫌重大，皆以50萬元交保。

檢方表示，欣桃天然氣股份有限公司股票公開發行，但孫玦新、邱希庚為謀求私人利益，要求各業務部承辦人上簽發放交際費給2人使用，此外邱希庚也指示宋姓會計組長向出納組動支現金購買郵政禮券或其他餐券，供2人自行保管私用，也未向公司交待禮券去向，4年各分得超過500萬元，讓欣桃公司股東權益受影響。

檢察官訊後，認為3人涉嫌犯《證券交易法第》171條第1項第3款違背職務之行為致公司損害達新臺幣500萬元罪嫌重大，惟無羈押必要，將孫玦新、邱希庚以及宋姓組長以50萬元、50萬元、3萬元交保。據了解，欣桃天然氣董事長年薪達360萬元，而孫玦新曾任國防部中將常務次長兼總督察長，在2013年11月接任欣桃天然氣公司董事長。

欣桃公司回應，已經進入司法階段，對案情不便說明，但公司將盡快召開臨時董事會，提案究責及追償，目前公司也一切運作正常並加強安全管理。

(中國時報)